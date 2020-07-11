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محافظات

في ظاهرة غريبة... تكرار الحرائق بالإسكندرية خلال آخر أسبوعين: وفاة 8 أشخاص وإصابة 9 أخرين وإنقاذ 3 أطفال

السبت 11/يوليه/2020 - 07:03 ص
تكرار الحرائق بالإسكندرية
تكرار الحرائق بالإسكندرية خلال أخر أسبوعين
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أحمد بسيوني

تكرار الحرائق ظاهرة غريبة تشهدها الإسكندرية
هذه الأيام، فعلى مدار الأسبوعين الماضيين، كان هناك خمس حرائق كبرى حريقان في مستشفيين
خلال الأسبوع الماضي، وثلاث حرائق بالأمس، أسفرت عن وفاة حوالي 8 أشخاص، وإصابة 9 أخرين وإنقاذ 3 أطفال.



وتتزايد الحرائق خلال فصل الصيف نظرًا
لارتفاع درجات الحرارة، ووجود أحمال على الكهرباء داخل الشقق السكنية والعقارات،
والمنشآت.



ففي الأسبوع الماضي، لقى
سبعة أشخاص، مصابين بفيروس كورونا، مصرعهم، وأصيب 9 أخرون، يوم الإثنين 29 يونيو
2020، في حريق مستشفى البدراوي، بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية نتيجة حدوث ماس
كهربائي في وحدة التكييف المركزي في المستشفى.



وفي نفس اليوم، أنقذت العناية الإلهية 3 أطفال
من الموت المحقق بعدما نشب حريق بأحد مستشفيات الولادة بمنطقة رشدي، شرق المحافظة.



وتلقى قسم شرطة سيدي
جابر بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى أجيال للولادة بشارع سوريا بمنطقة سوريا،
وانتقلت 3 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص المبدئي
اندلاع الحريق بالطابق الأول بالمستشفى المشار إليه، وجرى إخراج 3 أطفال حديثي
الولادة من حضانة المبتسرين ونقلهم إلى إحدى المستشفيات المجاورة.

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وتمكنت قوات الدفاع
المدني من السيطرة على حريق نشب، مساء الأربعاء الماضي، في عقار بحي غرب
الإسكندرية، بعدما أسفر عن وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما.



وتلقى اللواء سامى
غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد العقارات
في نطاق حي غرب، وفور تلقي إشارة باندلاع حريق بالعقار الكائن 67 شارع عبد الحليم
الشريف بغيط العنب.



وانتقلت الجهات
الأمنية والاجهزة التنفيذية بالحي الي موقع العقار، وتمت السيطرة على الحريق بوجود
قوات الدفاع المدني وتبين من المعاينة ان العقار مكون من دور ارضي سكني ودورين
علويين وجزء بالسطح، وأسفر عن وفاة امرأة مسنة، نتيجة حدوث ماس كهربائي.



بينما، حول حريق أخر اندلع
ظهر الخميس على محل للأحذية، بحي غرب الإسكندرية، إلى رماد، ولكن دون حدوث إصابات.



وقالت المهندسة سحر
شعبان، رئيس حي غرب، في تصريحات لصدى البلد، إنه تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع
الحريق، وتمت السيطرة عليه، وم ينتج عنه أي وفيات أو إصابات.



وأشارت إلى أن
المعاينة أوضحت أن الحريق نشب من ماس كهربائي بمحل الأحذية بالعقار المكون من دور
أرضي محلات وثلاثة أدوار علوية.



ومساء أمس الخميس، تمكنت
قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع عن كوبري الثروة
السمكية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات.



وقال رئيس حي العامرية
ثان الأستاذ محمد هنداوي إن الحرائق تتكرر في نفس المكان حوادث الحريق نتيجةً
القاء قصاقبص القماش لشركات الملابس الموجودة بالمنطقة وإلقاء القمامة رغم أنها
تقع تحت الضغط العالي ومنطقة غاز طبيعي.



وأضاف هنداوي في
تصريحات لصدى البلد إن المنطقة يتواجد بها مساحات كبيرة من الهيش والبوص أسفل
كوبري الثروة السمكية، ومع إلقاء قصاقيص القماش بالمنطقة تتكرر الحرائق بها.

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