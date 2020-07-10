أضخم حملة تموينية.. تحرير 265 محضرا في حملات على المخابز والأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 107 محضرًا ضد مخابز مخالفة حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وبيع المخزون الاستراتيجي للدقيق، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وفتح مخبز بدون ترخيص.

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وأضاف أنه تم تحرير 158 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحلات المخالفة وتحررت المحاضر اللازمة.

تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها البلاد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.