خطير جدًا.. كل ما تريد معرفته عن مرض كاواساكي عند الأطفال

وطبفًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم ابرز الأسباب والأعراض لمرض كاواساكي...

أسباب مرض كاواساكي

لم يجد العلماء سببًا محددًا لمرض كاواساكي، قد يكون مرتبطًا بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى في العالم حول الطفل ، مثل المواد الكيميائية والمهيجات.





ومن عوامل الخطر

أشياء أخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بمرض كاواساكي ، بما في ذلك:

العمر، عادة ما يصيب الأطفال الذين يبلغون من العمر 5 سنوات أو أقل.

الجنس، الأولاد أكثر عرضة للإصابة به من الفتيات بـ 1.5 مرة.







