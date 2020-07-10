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مرأة

خطير جدًا.. كل ما تريد معرفته عن مرض كاواساكي عند الأطفال

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:51 م
مرض كاواساكي
مرض كاواساكي
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نهى هجرس
مرض كاواساكي هو مرض يتسبب في التهاب الأوعية الدموية ويصيب دائمًا الأطفال الصغار، كما إنه أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب لدى الأطفال، لكن يمكن للأطباء علاجها إذا وجدوا ذلك مبكرًا، كما يتعافى معظم الأطفال دون أي مشاكل.

وطبفًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم ابرز الأسباب والأعراض لمرض كاواساكي...

أسباب مرض كاواساكي 
لم يجد العلماء سببًا محددًا لمرض كاواساكي، قد يكون مرتبطًا بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى في العالم حول الطفل ، مثل المواد الكيميائية والمهيجات.

ومن عوامل الخطر
أشياء أخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بمرض كاواساكي ، بما في ذلك:
العمر، عادة ما يصيب الأطفال الذين يبلغون من العمر 5 سنوات أو أقل.
الجنس، الأولاد أكثر عرضة للإصابة به من الفتيات بـ 1.5 مرة.


أعراض مرض كاواساكي
يأتي مرض كاواساكي بسرعة ، وتظهر الأعراض على مراحل، تتضمن علامات المرحلة الأولى من مرض كاواساكي ما يلي:

حمى عالية (فوق 101 درجة فهرنهايت) تستمر لأكثر من 5 أيام. 
طفح جلدي و / أو تقشير ، غالبًا بين الصدر والساقين وفي 
تورم واحمرار في اليدين وأسفل القدمين
عيون حمراء
تورم الغدد ، خاصة في الرقبة
التهاب الحلق والفم والشفاه
تورم، احمرار اللسان

في المرحلة الثانية ، تشمل الأعراض ما يلي:
الم المفاصل
آلام البطن
المعدة المتاعب، مثل الإسهال و القيء
تقشير الجلد على اليدين والقدمين

يمكن أن يسبب مرض كاواساكي مشاكل في القلب بعد أسبوعين إلى 10 أسابيع من بدء الأعراض.

تميل الأعراض إلى الزوال ببطء في المرحلة الثالثة، قد تستمر لمدة 8 أسابيع.


مضاعفات مرض كاواساكي
يمكن أن يكون هذا المرض مخيفًا لأنه ينطوي على قلب الطفل، لكن معظم الأطفال يتعافون تمامًا وليس لديهم مشاكل دائمة.

في حالات نادرة ، يمكن أن يكون لدى الأطفال:

ضربات القلب غير العادية (عدم انتظام ضربات القلب)
التهاب عضلة القلب ( التهاب عضلة القلب )
صمامات القلب التالفة (قلس تاجي)
التهاب الأوعية الدموية (التهاب الأوعية الدموية)


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