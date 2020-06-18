مرض كاواساكي كورونا يصيب الأطفال.. الأعراض والمضاعفات





بعد أن أعلنت السلطات في الجزائر عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قالت البروفيسور سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، إن الإصابة ظهرت لطفل عمره حوالي 3 سنوات، وتعيش عائلته في عين توتة بباتنة.





وكشف موقع "هيلث" عن أعراض مرض كاواساكي كورونا الذي يصيب الأطفال.







أعراض مرض كاواساكي

يحدث مرض كاواساكي على مراحل مع أعراض وعلامات منبهة، حيث تميل الحالة إلى الظهور خلال أواخر الشتاء والربيع، وفي بعض الدول الآسيوية، تكون حالات الذروة خلال منتصف الصيف.





المراحل الأولى

قد تشمل الأعراض المبكرة التي قد تستمر لمدة أسبوعين ما يلي:

حمى شديدة تستمر لمدة خمسة أيام أو أكثر

طفح جلدي على الجذع والفخذ

عيون ملطخة بالدم دون تقشر

انتفاخ أحمر الشفاه

لسان الفراولة الذي يبدو لامعًا ومشرقًا ببقع حمراء

تضخم الغدد الليمفاوية

تورم اليدين والقدمين

راحة اليد وباطن القدمين

قد تظهر مشاكل في القلب أيضًا خلال هذا الوقت





المراحل المتأخرة

تبدأ الأعراض اللاحقة في غضون أسبوعين من الحمى. قد يبدأ الجلد على يدي وقدمي طفلك في التقشر ويزول في ملاءات. قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من التهاب المفاصل المؤقت أو آلام المفاصل.





تشمل العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

وجع بطن

التقيؤ

إسهال

تضخم في المرارة

فقدان السمع المؤقت





اتصل بطبيبك إذا كان طفلك يظهر أي من هذه الأعراض.







الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة أو أكبر من 5 سنوات هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض غير مكتملة، ويشكل هؤلاء الأطفال 25 في المائة من حالات التي تكون عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب.





حكاية مرض كاواساكي يضرب الأطفال فى زمن كورونا

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مرض كاواساكي اضطراب نادر في الأوعية الدموية تم تشخيصه أول مرة سنة 1961 فى 60 دولة.







وأوضح بدران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الإصابة لمن تقل أعمارهم عن 5 سنوات لديها أنماط جغرافية مختلفة، وهي أعلى بكثير في دول شمال شرق آسيا بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان، وهي أعلى بنسبة 30 مرة من مثيلتها في أمريكا الشمالية وأوروبا.





ولفت إلى أن الإصابة تحدث 90٪ من حالات مرض كاواساكي في الأطفال دون سن 5 سنوات وأكبر من 6 أشهر.





وأضاف أن الأولاد أكثر عرضة للإصابة به من البنات بـ 1.5 مرة مرض كاواساكي ليس معديا.







وأشار إلى سبب مرض كاواساكي غير معروف، ولكن يُعتقد أنه رد فعل من قبل جهاز المناعة في الجسملم يجد سببًا محددًا لمرض كاواساكي، قد يكون مرتبطًا بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى في البيئة المحيطة بالطفل، مثل المواد الكيميائية والمهيجات.





يبدأ مرض كاواساكي بحمى شديدة لمدة خمسة أيام على الأقل، إلى جانب العلامات والأعراض الأخرى، طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم الطفح أكثر حدة في منطقة الحفاض.





- احمرار العينين تورم الغدة الليمفاوية على جانب واحد من الرقبة.

- تورم اليدين والقدمين مع احمرار على راحتي اليدين وباطن القدمين.

- احمرار الشفاه جدًا وتورمها وتشققها.

- اللسان يصبح أشبه بالفراولة مع بقع خشنة حمراء.

- عصبية، وتهيج شديد تقشير أصابع اليدين والقدمين (عادة بعد 2 إلى 3 أسابيع من بداية الحمى).





مضاعفات مرض كاواساكي قاتل الأطفال

المضاعفات إذا تُرك الطفل بدون علاج:



قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤثر على الشرايين التاجية - الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالقلب.



تمدد الأوعية الدموية أيضًا:

تمدد الأوعية الدموية هو تضخم من جدار الأوعية الدموية التالفة والضعيفة.







يقلل العلاج خلال الأيام العشرة الأولى من المرض بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الدم، لذلك، من المهم للغاية أن يتم التشخيص في اليوم العاشر من المرض.





يجب أن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن يخرج الأطفال الذين تم علاجهم من مرض كاواساكي إلى المنزل من المستشفى بجرعة منخفضة من الأسبرين عن طريق الفم كل يوم لمدة 6 إلى 8 أسابيع.





الأطفال المصابون بالكورونا وكواساكى لا يستجيبون للعلاج التقليدي، ويحتاجون لجرعات عالية من الأدوية، والأطفال الذين أصيبوا بمتلازمة الصدمة السامة يحتاجون إلى مساعدة في التنفس وإدخالهم وحدات العناية المركزة.





تم الإبلاغ عن متلازمة كاواساكى النادرة فى الأطفال في العديد من البلدان الأوروبية، يمكن ربطها بـ COVID-19.





كان الأطفال يعانون من أعراض متداخلة من فيروس كوفيد-19 الشديد، ومتلازمة الصدمة السامة، ومرض كاواساكي فى:

المملكة المتحدة

وفرنسا

وإيطاليا

وإسبانيا

والولايات المتحدة







واختتم أنه فى بعض هؤلاء الأطفال ثبت إصابتهم بـ فريوس كوفيد-19 مختبريًا كان هناك نحو 15 حالة إصابة بمرض كاواساكي في فرنسا على الرغم من عدم اختبار جميع الحالات لـلفيروس، لكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا وكانت هناك صلة مباشرة بين الفيروس ومرض كاواساكيلسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الأعراض النادرة ناتجة عن فيروس كورونا الجديد أو بسبب شيء آخر.

