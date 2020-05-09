بعد وفاة طفل في نيويورك .. كل ما تود معرفته عن مرض كاواساكي

الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وعندما يخضع الطفل للعلاج فإنه يشفى بعد أيام قليلة.

- عيون حمراء.

- طفح جلدي وردي على الظهر والبطن والذراعين والساقين والمنطقة التناسلية.

- شفاه حمراء وجافة ومتشققة.

- نتوءات حمراء على اللسان الأبيض.

- التهاب الحلق.

- تورم راحتي اليدين وباطن القدمين بلون أحمر أرجواني.

- تورم الغدد اللمفاوية في الرقبة.

كما يوجد مرحلة ثانية من أعراض مرض كاواساكي وهي:

- تقشير اليدين والقدمين.

- الم المفاصل.

- إسهال.

- التقيؤ.

- آلام البطن.

اقرأ ايضًا:

تمدد الأوعية الدموية في الشرايين التاجية،

وتتطلب إجراءات اكتشاف مرض كاواساكي ختبارات لفحص القلب، مثل مخطط صدى القلب، كما تتطلب عينات الدم والبول، وفي مرحلة العلاج يعطي الأطباء الأطفال المرضى جرعة الوريد (IV) من الجلوبيولين المناعي (IVIG): تساعد هذه الأجسام المضادة في مكافحة العدوى، ويقلل علاج IVIG أيضًا من خطر تمدد الأوعية الدموية في الشريان التاجي. يتم إعطاء IVIG مرة واحدة.

جرعة عالية من الأسبرين عن طريق الفم لعلاج الالتهاب، يأخذ المرضى الأسبرين حتى تظهر اختبارات الدم أن الالتهاب قد تحسن، كما

يمكن أن تساعد الستيرويدات على منع تمدد الأوعية الدموية التاجية.