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توك شو

بدء العمل به بعد 14 شهرا .. تفاصيل إنشاء مصر أكبر مصنع للغزل في العالم.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:00 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
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عادل نصار
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تفاصيل إنشاء الدولة المصرية، لأكبر مصنع للغزل في العالم، وذلك بمدينة المحلة، مؤكدا أن تكلفة إنشاءات المصنع ما يقرب من 780 مليون جنيه.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أننا نعمل على تطوير قطاع الغزل والنسيج؛ ليتناسب مع حجم التشغيل فيه، لافتا إلى أن العقد الذي وقع اليوم؛  خاص بالإنشاءات، ولكن الماكينات تم العمل عليها منذ شهور.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن هذا المصنع يعد أكبر مصنع في العالم، ويضم أكبر عدد من الماكينات، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الإنشاءات، وبدء تشغيله بعد 14 شهرا.

وأكد هشام توفيق، أنه يتم توفير خبرات للعمل في هذا المصنع، مضيفا: نسعى لكي نعود لعهد مصر في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، أشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن حجم إنتاج مصر من القطن سنويا 2 مليون قنطار.
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