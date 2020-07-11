هل يجوز الصلاة على ميكروفون المسجد.. مستشار المفتي يجيب

هل يجوز الصلاة على ميكروفون المسجد جماعة لملاصقته لمكان عملي، علماً أن طبيعة العمل تحتم علي عدم تركه.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.









وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أنه لا تجوز صلاة الجماعة على ميكروفون المسجد وانت في عملك؛ فلا ندري هل هذا المسجد ملحق بمكان العمل أما لا كما لا نعلم حدود الفصل بينهم.









وأضاف أن الأفضل في هذه الحالة صلاتها منفردة خروجاً من هذه الخلافات؛ فلا تضمن هل تصلى خلف الإمام أم أمامه وهل تسمعه جيداً أم لا وكذا عدم قدرتها على مشاهدة تنقلاته.





وورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يجوز جمع الصلوات مع بعض؟".





وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا يجوز جمع فرائض الصلاة إلا إذا كان هناك عذر لهذا الأمر.





وأضاف أنه يُقصد بالجمع بين الصلوات أن يصلّي المسلم صلاتي الظهر والعصر في وقت واحد، أو أنّ يصلّي المغرب والعشاء في وقت واحد.



