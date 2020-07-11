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محافظات

في جولة بمدينتي دهب ونويبع.. وزير السياحة يتفقد الإجراءات ويتحدث مع السياح ويداعب الأطفال.. صور

السبت 11/يوليه/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال تفقده المنشآت والفنادق والمنتجعات السياحية  بمدينتي دهب ونويبع علي متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بنفسه علاوة علي قيامه بالتحدث مع  السياح ومداعبة الاطفال والتقاط الصور التذكاريه معهم.

جاءت زيارة وزير السياحة بمثابة رسالة لنجاح الإجراءات الوقائية  في المنتجعات السياحية بجنوب سيناء.

وتفقد الدكتور خالد العناني يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددا من الفنادق والأماكن والمشروعات السياحية بمدينتي دهب ونويبع لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والإجراءات الوقائية.

كما اطمئن علي  متابعة الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول السائح من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة القادمين بالكواشف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

وتفقد الوزير والمحافظ العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

واستمع وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء من مديري هذه الفنادق إلى شرح مفصل عن الإجراءات الوقاية المتبعة وإجراءات التعقيم التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وتتم بصفة مستمرة.

والتقى الوزير والمحافظ بعدد من السائحين واستمعا الى ارائهم ومقترحاتهم، كما التقيا بأحد المقيمين الاجانب "يوسف" وهو من اصل امريكى حيث أشار في حديثه إلى أنه وقع في حب مصر وخاصة مدينة دهب منذ زيارته لها، حيث  قرر أن يترك لوس انجلوس ويعيش في هذه المدينة الرائعة ويعمل بها حيث يقوم بإعداد أطباق من الأرز باللبن مع تطبيق معايير سلامة الغذاء ويبيعها للزبائن على دراجته في أنحاء المدينة.

كما حرص  وزير السياحة والمحافظ على المرور على بعض المشروعات السياحية المتوقفة من اجل مشاهدة وتقييم المشكلات على ارض الواقع والاستماع لمطالب ومقترحات المستثمرين  لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة للمحافظة

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في جولة بمدينتي دهب ونويبع.. وزير السياحة يتفقد الإجراءات ويتحدث مع السياح ويداعب الأطفال.. صور
في جولة بمدينتي دهب ونويبع.. وزير السياحة يتفقد الإجراءات ويتحدث مع السياح ويداعب الأطفال.. صور
في جولة بمدينتي دهب ونويبع.. وزير السياحة يتفقد الإجراءات ويتحدث مع السياح ويداعب الأطفال.. صور
في جولة بمدينتي دهب ونويبع.. وزير السياحة يتفقد الإجراءات ويتحدث مع السياح ويداعب الأطفال.. صور
في جولة بمدينتي دهب ونويبع.. وزير السياحة يتفقد الإجراءات ويتحدث مع السياح ويداعب الأطفال.. صور
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