مهنئا محمد النني بعيد ميلاده.. آرسنال: كل سنة وأنت طيب يا مو

هنأ نادي آرسنال الإنجليزي لاعبه الدولي المصري محمد النني المعار إلى صفوف بشكتاش التركي، بمناسبة عيد ميلاده الـ28.

ونشر نادي آرسنال صورة لـ محمد النني بقميص الجانرز، وكتب عليها :" كل سنة وأنت طيب يا مو".





وكان محمد النني انضم إلى إلى بشكتاش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما آرسنال، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





ولم يحسم مجلس إدارة بشكتاش حتى الآن موقفه النهائي من تجديد إعارة النني، بعد أزمته الأخيرة من الدولي المصري، بسبب تأخر المستحقات المالية.





وشارك محمد النني مع بشكتاش في 24 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، صنع خلالهما 3 أهداف.