إصابات كورونا عالميا تتجاوز 12 مليونا

قالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 12.59 مليون شخص، فيما بلغ عدد الوفيات 560026 شخصا من جراء الإصابة بالفيروس.
ولفتت الوكالة إلى أن تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول حول العالم، منذ الإعلام عن التفشي الأول للفيروس في ديسمبر 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس حيث سجلت 133955 حالة وفاة وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة، وحلت البرازيل في المركز الثاني وسجلت 70398 حالة وفاة ومليونا و800827 حالة إصابة، بينما جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالة وفاة و720547 حالة إصابة.