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مرأة

ماسك التوت لحماية البشرة من مشاكل الصيف

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:51 ص
ماسك التوت لحماية
ماسك التوت لحماية البشرة من مشاكل الصيف
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات والفتيات فى فصل الصيف من جفاف الوجه وعدم نضارته نتيجة لارتفاع درجة الحرارة .

قدم موقع "بولد سكاى " خطوات عمل ماسك التوت لحماية البشرة من مشاكل الصيف وعلاجها بفضل احتوائها على عدد كبير من العناصر المفيدة اهمها مضادات الاكسدة.
مكونات الماسك:
4-5 ثمرات توت
ملعقة زيت زيتون 
ملعقة عسل
طريقة عمل الماسك :
-اغسلى التوت بشكل صحيح. 
- امزجيها لصنع معجون وأضيفي إليها بعض العسل. 
-أضيفي ملعقة واحدة من زيت الزيتون وامزجها معًا لعمل معجون.
- وزعى الخليط على وجهك وقومى بالتدليك لبعض الوقت. 
-اغسلى وجهك بعد 10 دقائق بالماء البارد.
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