تعانى الكثير من السيدات والفتيات فى فصل الصيف من جفاف الوجه وعدم نضارته نتيجة لارتفاع درجة الحرارة .
قدم موقع "بولد سكاى " خطوات عمل ماسك التوت لحماية البشرة من مشاكل الصيف وعلاجها بفضل احتوائها على عدد كبير من العناصر المفيدة اهمها مضادات الاكسدة.
مكونات الماسك:
4-5 ثمرات توت
ملعقة زيت زيتون
ملعقة عسل
طريقة عمل الماسك :
-اغسلى التوت بشكل صحيح.
- امزجيها لصنع معجون وأضيفي إليها بعض العسل.
-أضيفي ملعقة واحدة من زيت الزيتون وامزجها معًا لعمل معجون.
- وزعى الخليط على وجهك وقومى بالتدليك لبعض الوقت.
-اغسلى وجهك بعد 10 دقائق بالماء البارد.