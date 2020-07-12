تعانى الكثير من السيدات والفتيات فى فصل الصيف من جفاف الوجه وعدم نضارته نتيجة لارتفاع درجة الحرارة .





قدم موقع "بولد سكاى " خطوات عمل ماسك التوت لحماية البشرة من مشاكل الصيف وعلاجها بفضل احتوائها على عدد كبير من العناصر المفيدة اهمها مضادات الاكسدة.

مكونات الماسك:

4-5 ثمرات توت

ملعقة زيت زيتون

ملعقة عسل

طريقة عمل الماسك :

-اغسلى التوت بشكل صحيح.

- امزجيها لصنع معجون وأضيفي إليها بعض العسل.

-أضيفي ملعقة واحدة من زيت الزيتون وامزجها معًا لعمل معجون.

- وزعى الخليط على وجهك وقومى بالتدليك لبعض الوقت.