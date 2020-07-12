بعد ظهوره بها لأول مرة.. سر رفض ترامب ارتداء الكمامة منذ بداية جائحة كورونا

بعد أشهر طويلة من إنكار قوة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ الحذر من الوباء العالمي، وارتدى قناع الوجه (الكمامة) لأول مرة.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ارتدى دونالد ترامب قناع الوجه (الكمامة) خلال زيارته لمستشفى والتر ريد العسكرية، للاطمئنان على العسكريين المتعافين من فيروس كورونا.









ويعتبر ظهوره بقناع الوجه (الكمامة) إيماءة قوية لخطورة الفيروس، بعدما اتفق خبراء الصحة على ضرورة ارتداء قاع الوجه (الكمامة) للمساعدة في وقف انتشار الفيروس .









كان ترامب تجاهل هذه النصيحة مرارا على مدار الأشهر الماضية، قائلا: "قناع الوجه غير مفيد، الناس يلمسون وجوههم كثيرا وباستمرار".









وقال المقربون منه إن ترامب يخشى أن يظهر بالكمامة وتجعله يبدو ضعيفا، خاصة وأن ارتداءه للكمامة يحول التركيز من الانتعاش الاقتصادي إلى أزمة الصحة العامة.









وعندما كان يغادر ترامب البيت الأبيض، السبت، قال للصحفيين: "عندما تكون في المستشفى بالتحديد، أعتقد أنه يجب ارتداء قناع وجه"، وكان قد أخبر ترامب شبكة فوكس نيوز يوم الخميس أنه سيرتدي قناع وجه خلال الرحلة.









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ويعتقد خبير صحة في جامعة جونز هوبكنز أن الأمريكيين سيرتدون أقنعة الوجه لعدة سنوات، وقال إريك تونر كبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي أن ارتداء الكمامة سيصبح جزءا من الحياة الطبيعية فيما بعد.