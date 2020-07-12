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أخبار البلد

أهم الأخبار .. تعرض هيفاء وهبي للنصب.. و زوارق إسرائيلية تخترق حدود لبنان

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:42 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، في مجالات متنوعة.

أثار  حمو بيكا الجدل من خلال نشره صورة بجانب لوجو روتانا عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها قريبا.

أصدر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه عن تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة، يزعم فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك.

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن ما يشاع حول دعم الدولة لـ حزب مستقبل وطن مجرد شائعات.

هاجم الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، طريقة تعامل الناس مع التحرش وتبرير الشباب له بلبس الفتيات.

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب (نجله) بوضعه على المظلة الخاصة بشرفة منزله.

أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إن طائرات وزوارق حربية إسرائيلية خرقت، أمس السبت، أجواء لبنان ومياهه الإقليمية عدة مرات.

قالت الفنانة هيفاء وهبي، إنها تعرضت لعملية نصب كبيرة في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن الصحف المصرية كتبت عن تلك المشكلة التي تعرضت لها.

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