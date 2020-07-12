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ديني

هل للتحرش مبرر .. الحبيب على الجفري يوجه رسالة قوية للرجال .. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:07 ص
هل للتحرش مبرر ؟
هل للتحرش مبرر ؟ الحبيب على الجفري يوجه رسالة قوية للرجال
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محمد شحتة
هاجم الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، طريقة تعامل الناس مع التحرش وتبرير الشباب له بلبس الفتيات.

وقال الداعية اليمني، في لقاء له مع طلاب جامعة السادات بالمنوفية، إنه للأسف بعض الذين سموا أنفسهم مشايخ، أفتوا بأن التي تتبرج تستحق التحرش، مؤكدا أن هذا عبث.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يبرر التحرش، فالتحرش جريمة تدل على دناءة فاعلها، مهما كانت المتحرش بها ووصفها.

وأكد أن الخطأ لا يبرر الخطأ والحرام لا يبرر الحرام، فالرجل لابد أن يكون حاكما لنفسه ويملك تصرفاته، منوها أن هذا لا يعني السماح للمرأة بالتبرج وارتداء ما تريد مخالفة للزي الشرعي.

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