محمد فضل الله عن تهديد الأوليمبية ببطلان عمومية الجبلاية: لا يجوز





كانت اللجنة الأولمبية حذّرت من بطلان أي جمعية عمومية يعقدها اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم انتهاء الموسم واعتماد تقييم أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات.





وقال الدكتور محمد فضل الله في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لا يجوز التهديد ببطلان عمومية الجبلاية ولو اللجنة الأولمبية المصرية عندها اعتراض على الجمعية العمومية للاتحاد من الممكن أن تختصم الاتحاد امام مركز التسوية والتحكيم".





وأضاف: "غير كده كل المنظمات الدولية وخاصة اتحاد كرة القدم الدولى الفيفا يمنع تدخل الطرف الثالث مثل اللجان الأولمبية الوطنية والجهات الحكومية في أعمال الاتحادات الرياضية وتعترف بطرفين فقط وهما مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية الخاصة به".





واستطرد أن "لائحة النظام الاساسى لاتحاد كرة القدم الدولى الفيفا تشترط أن أعضاء الاتحاد الوطنى لكرة القدم يجب أن تأخذ قراراتها دون وجود تدخل طرف ثالث".

أكد الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، أحقية اللجنة الأوليمبية المصرية فى التهديد ببطلان انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة لاتحاد الكرة.