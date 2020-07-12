مدبولي: الأسمرات يخدم 240 ألف أسرة تقطن فى المناطق غير الآمنة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، إن الدولة قامت بتوفير مبلغ 500 جنيه لـ 1.6 مليون مواطن لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وإن الدولة قامت بإجراءات كثيرة خلال الأشهرة الماضية لمواجهة فيروس كورونا.









وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع الأسمرات يعتبر جزءا من برنامج ضخم بكل المقاييس، ويختص بتطوير جميع المناطق غير الآمنة فى مصر، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، عددا من المشروعات القومية، أن مشروع الأسمرات يهدف لتنمية المناطق غير الآمنة فى مصر ليس فقط تطوير المسكن، بل يخدم 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن فى المناطق غير الآمنة.













قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، مؤكدا أن النمو سيكون إيجابيا.









وأضاف أن الاقتصاد المصرى سيكون من الاقتصاديات التى تأثرت بنسب قليلة جدا من الدول الأخرى.















قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة خصصت 100 مليار جنيه إضافية لتمويل خطة الاقتصاد الجديدة في ظل تفشي فيروس كورونا للحفاظ على الكيانات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر تضررا.









وأضاف مصطفى مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية، أن أهم ما كانت يهم الدولة في تلك الفترة هو دعم المواطن المصري البسيط للقدرة على مواجهة تلك الجائحة، وتم ضخ أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة للتصدي لهذا الفيروس.













قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية منذ تفشي أزمة وباء كورونا كانت على وعي تام بحجم دولة مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون مواطن، ووضعت نصب عينيها عدم تضرر أصحاب الأعمال اليومية نتيجة الأزمة.









وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، عددًا من المشروعات القومية، أن الدولة المصرية ارتكزت على محورين في أزمة وباء كورونا؛ أولهما الحفاظ على صحة المواطن المصرى، بالإضافة للنظر لأصحاب الأعمال اليومية وتوقف دخلهم نتيجة أزمة وباء كورونا.













قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم رفع حجم الإعفاء لمن دخله 2000 جنيه بعدم دفع ضرائب، مشيرا إلى أن هدفنا وصول أكبر قدر من الخدمات للطبقة المتوسطة.









وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات، بحضور الرئيس السيسي، أن الدولة عملت على توفير 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، موضحا أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للقضاء على البطالة في مصر.









قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قامت بتوفير مبلغ 500 جنيه لـ 1.6 مليون مواطن لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا.







