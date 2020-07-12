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السيسي: معندناش حاجة نداريها ونتكسف منها .. ولن نسمح بالعشوائيات مرة أخرى

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:15 م
السيسي
السيسي
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ريهام فيكتور لطيف
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة يهمها مصلحة المواطنين، ولا تهدف لاتخاذ أي إجراءات تزعج الناس. 

وأضاف  الرئيس عبد الفتاح السيسى من  خلال كلمته المذاعة اليوم، أن الدولة استمرت في العمل مع مخالفات البناء على مدة 10 سنوات، بمنتهى الرفق وطول البال ومحاولة احتواء الظاهرة بدون إجراءات حادة، ولكن لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة.


وأشار السيسي إلى أن الإجراءات القاسية التى اتخذتها الدولة فى نوفمبر 2016 نتائجها نعيشها الآن،  قائلا: "معندناش حاجة نداريها ونتكسف منها حتى نصمت عن كل هذه المخالفات".

وأكد السيسي أن كل أجهزة الدولة ستتحرك من الوزارات والمحافظات وكل من هو معني بالموضوع ولن نتردد في إيقاف هذه الظاهرة .
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