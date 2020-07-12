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السيسى: استخراج قرار نزع ملكية للجراجات غير المستخدمة.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجراجات غير المستخدمة سيتم استخراج قرار نزع ملكية لها، مضيفًا: "الجراج اللى مش هيشتغل هناخده وهنديه للناس تستخدمه وتشغله".


وأوضح السيسى خلال كلمته بافتتاح مشروع الأسمرات3، أنه يتم إنفاق 50 مليار جنيه لتحسين محافظة القاهرة كل عام.


وأشار إلى أنه أصدر قرار وقف الترخيصات والمبانى التى تبنى لأنه أمن قومى ومصلحة وطنية، وتابع: "كنا بناخد الناس بالراحة عشان يستوعبوا إن فى خطر حقيقى علينا".


وأكد أنه سيتم إصدار تراخيص ولكن ليس مثل الأول، مشيرا إلى أنه تم إيقاف تراخيص البناء من أجل مراجعة الكثافات السكانية، وهذا القرار تأخر أكثر من 20 عامًا.
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