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توك شو

السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة للمخالفين: هتدفعوا كويس عشان أعرف أصلح.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:12 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أصدر قرارا بوقف التراخيص والمبانى التى تبنى لأنه أمن قومى ومصلحة وطنية، قائلا: "كنا بناخد الناس بالراحة عشان يستوعبوا إن فى خطر حقيقى علينا".


وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بافتتاح مشروع الأسمرات، أنه سيتم إصدار تراخيص ولكن ليس مثل الأول، منوهًا إلى أنه تم إيقاف تراخيص البناء من أجل مراجعة الكثافات السكانية والقرار تأخر أكثر من 20 عامًا.


وأوضح رئيس الجمهورية، أنه فى الإسكندرية تم تسجيل 88 مخالفة، حيث تم بناء 23 عمارة بارتفاع 20 دور على أرض لا يملكها، منوهًا إلى أنه سيتم التصدى للمخالفين.


وتابع: "كلنا موجودين.. المحافظة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.. وحقك إن محدش يغتصب أرض بلدك وانت بتتفرج عليه وسنتصدى للعشوائيات".


واستطرد: "إحنا دولة ولن نسمح للفئة القليلة بالبناء العشوائى"، ووجه رسالة للمخالفين قائلًا: "هتدفعوا كويس للتعويض واقدر اصلح مش عشان انا متغاظ من حاجة هاخد مظبوط عشان اصلح مظبوط".
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