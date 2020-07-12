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مرأة

توب وقبعة .. نوال الزغبي بإطلالة مميزة على إنستجرام

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:26 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت عليها قائلة "الحياة قصيرة ... اقضها مع الناس الذين يضحكونك ويشعرون بالحب".

وأطلت نوال الزغبي على جمهورها، بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية توب ستان باللون اللبني الزاهي، مع قماش الدانتيل الأصفر، ونسقت معه بنطال جينز باللون الكحلي، لتطل بإطلالة كاجوال.

واستكملت نوال الزغبي إطلالتها، مرتدية قبعة باللون الكحلي المنقوش، مع وضع حزام على منطقة الخصر، وزينت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة.

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وأما من الناحية الجمالية، وضعت نوال الزغبي المكياج الناعم الهادئ المرتكز على الألوان البنية في الشفاه، ورسم العين بالكحل الأسود.
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توب وقبعة .. نوال الزغبي بإطلالة مميزة على إنستجرام