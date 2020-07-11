شاهد.. نوال الزغبى تشارك جمهورها بـ صورة جديدة لها





وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





صباح الفل - الجميلة - القمر





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يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي ، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.





طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد