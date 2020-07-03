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فن

إطلالة صيفية ..نوال الزغبي تنشر صورة جديدة على حمام السباحة.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:46 ص
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها .

وظهرت نوال الزغبى فى الصورة بإطلالة صيفية من أمام حمام السباحة بـ هوت شورت و تيشرت .

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :
-صباح الخير يا جميلة 
-ايه القمر ده
-فنانتنا الجميلة 


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يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

طرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد
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