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فن

خلال يوم .. 6 أفلام يحققن إيرادات 45 ألفا و869 جنيها

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:12 م
لص بغداد
لص بغداد
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أحمد إبراهيم
تشهد دور العرض حاليا عرض 6 أفلام وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها أمام الجمهور، بحيث تلتزم السينما بالإجراءات الاحترازية والطاقة الاستيعابية التى تم الإعلان عنها وهى 25 % لكل قاعة.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر الفترة الحالية، أفلام  "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، "الفلوس"، "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، و"بنات ثانوي". 

وحققت الأفلام مجتمعة أمس السبت إيرادات بلغت 45 ألفا و869 جنيها. 

يذكر أن السينما حاليا تشهد حالة من الكساد بسبب عدم عرض اى افلام جديدة خاصة فى ظل الظروف الحالية والتى تعانى منها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 
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