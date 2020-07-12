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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:40 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بمرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني؛ وشملت الجولة كليات التربية وطب الأسنان والآثار والسياحة والفنادق والتربية النوعية.

كما تفقد مبنى المدرجات المركزية، بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.


أكد الدكتور  أحمد جابر شديد على حرص الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد شديد، ضرورة تطبيق كافة إجراءات الوقاية من حيث وضع أجهزة تعقيم إلكترونية بمداخل جميع الكليات والمباني التي تعقد بها الامتحانات، واستعمال كواشف الحرارة الإلكترونية لفحص درجة حرارة الطلاب، وأيضا وجود الملصقات الإرشادية لتنظيم دخول اللجان، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، إضافة إلى ضرورة وجود أساتذة المواد التي يجري فيها اختبار الطلاب لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم.

 كما تابع  جاهزية المدن الجامعية لتذليل العقبات لجميع الطلاب المقيمين،  وأعلن الدكتور  أحمد جابر شديد أن العدد الفعلي للطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات في اليوم الثاني الأحد الموافق 12 يوليو 2020 هو  3090 طالب وطالبة حضر منهم 2970 وتغيب 120.

وأشار الدكتور خالد عطا الله إلى أن نسبة التزام الطلاب بحضور الاختبارات مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.
رئيس جامعة الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
رئيس جامعة الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
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