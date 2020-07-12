الشباب والرياضة بالشرقية تعلن عن مسابقة في حفظ القرآن الكريم أون لاين.. اعرف الشروط

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم وتزويدهم بمختلف المهارات من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم علي التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلي توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع بهدف دمجهم وتمكينهم بمختلف المجالات.





وأضاف وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة حرص المديرية علي تعظيم الإستفادة من دور المنصة الإلكترونية بها فى تقديم الأنشطة المتنوعه وخلق روح التنافس بين الشباب وتشجيعهم علي حفظ القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

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وأشار إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالإعلان عن تنظيم مسابقة دينية إلكترونية في ( حفظ القران الكريم وتجويده والأحاديث النبوية الشريفة) أون لاين خلال الفترة من 19 يوليه وحتي 22 يوليه الجاري.





وأضاف وكيل وزارة الشباب أن مجالات المسابقة الالكترونية كالاتي : حفظ القران الكريم كاملًا وتجويده وحفظ 10 أحاديث نبوية من كتاب رياض الصالحين باب فضل قراءة القرآن من رقم 991 الي رقم 100 وباب فضل الوضوء من رقم 1024 الي رقم 1032 ، مشيرا إلي أن المشاركه في المسابقة ستتم من خلال برنامج. Microsoft terms وسيتم تنظيم قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة من خلال بث مباشر لإعلان نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين ومنح الفائزين الاوائل بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير.





أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط مسابقة ( حفظ القران الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ) كالتالي :

أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد اشتراك العام المالي 2019-2020

أن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 18-35 سنه

المشاركة في مجال واحد فقط

يستبعد العاملين في مجال الدعوة ( الأئمة - الخطباء)





أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن آلية المشاركه في المسابقة كالآتي :

تتم المشاركة لمن تنطبق عليهم الشروط وطبقا لمجال التسابق.

تتم المشاركه طبقا للتوقيتات الآتية :

يوم الأحد الموافق 19 يوليو إدارات ( كفر صقر - منيا القمح شرق - بلبيس غرب - الابراهيمية - ههيا)

يوم الاثنين الموافق 20 يوليو إدارات ( فاقوس شرق - الحسينية - منيا القمح غرب - الزقازيق شرق )

يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو إدارات ( العاشر - أبو حماد - مشتول السوق - اولاد صقر - أبو كبير )

يوم الاربعاء الموافق 22 يوليو إدارات ( بلبيس شرق - فاقوس غرب - ديرب نجم - الزقازيق غرب ).