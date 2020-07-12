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فن

زوجة عاصي الحلاني تستعيد ذكريات صيف 2009.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:23 م
عاصي الحلاني وزوجته
عاصي الحلاني وزوجته
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محمد بدران

نشرت كوليت بولس زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة  لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كوليت بولس بصحبة زوجها الفنان عاصي الحلاني بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها وعلقت "صيف 2009"

يذكر أن عاصي الحلاني، أحيا حفل رأس السنة لعام 2020، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،  وقدم خلاله باقة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور منها "خليك بقلبي"،"احب الليل"،"صوت الحدي"،"جن جنوني"،"بحبك وبغار"،"حبيب القلب"،"الهوارة"..وغيرهما.


 آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".


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Summer 2009 😊

A post shared by Colette Hallani (@colettehallani) on

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