الحكومة الفلسطينية تغلق جميع المحافظات وتمنع التنقل بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، منع التنقل بين جميع المحافظات لمدة 4 أيام إضافية وإغلاقها بشكل تام، وذلك بسبب ازدياد معدل الإصابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي: "قررنا منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، كما سيتم إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية".





وأضاف: "سيتم كذلك إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى، ومنع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة اسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء".





وتابع: "كما تقرر إغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين".



