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برلمان

محذرة من حدوث انتكاسة.. برلمانى: وعي الشعب وراء تراجع أعداد المصابين بـ كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
أعرب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن سعادته بوجود انخفاض فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والهبوط الذى جاء بشكل تدريجى، وهى أرقام جيدة مناشدا الشعب المصرى العظيم الاستمرار فى اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا ان وعى المواطنين هو من الاسباب الرئيسية فى تراجع اعداد المصابين بكورونا.

وحذر " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم من ان الاهمال فى اتخاذ التدابير الاحترازية يمكن ان يؤدى الى حدوث انتكاسة مشيدا باداء جميع مؤسسات الدولة بداية من مؤسسة الرئاسة والجيش الابيض المصرى من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية من أطباء وصيادلة واطقم التمريض.

 كما وجه الدكتور سعيد حساسين تحية قلبية لقواتنا المسلحة الباسلة على مساندتها ودعمها الكبيرين والمستمرين لجهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بتجهيز مستشفيات العزل وعمليات التعقيم والتطهير لمختلف المؤسسات بالدولة وإنتاج مستلزمات مواجهة فيروس كورونا معربا عن ثقته فى قدرة مصر وشعبها فى الانتصار على فيروس كورونا
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