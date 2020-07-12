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مرأة

ماسك الجزر لتفتيح البشرة بسرعة.. إليك الطريقة

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات من اسمرار الوجه خلال فصل الصيف بسبب اشعة الشمس الحارقة مما يدفعهن للبحث عن طريقة مناسبة لتفتيح الوجه.
يعمل ماسك الجزر على علاج اسمرار البشرة وتوحيد لونها بشكل طبيعي بل ويعمل بمثابة سكراب فى إزالة خلايا الجلد الميتة.
وعرض موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الجزر فى المنزل بخطوات سهلة. 
مكونات ماسك الجزر: 
ملعقة كبيرة عصير جزر 
 ملعقة كبيرة من بياض البيض 
 ملعقة كبيرة زبادي 
طريقة عمل ماسك الجزر:
- اخلطي جميع المكونات وضعي الخليط على الوجه والرقبة.
- اغسلى الوجه بماء فاتر بعد 20 دقيقة. 
- يستخدم على الأقل مرتين فى الأسبوع .

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