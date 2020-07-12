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محافظات

على متنها 124 سائحا.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من المجر

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:27 م
مطار الغردقة يستقبل
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من المجر
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إبراهيم جادالله

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران قادمة من مطار بودابست، بدولة المجر، تقل على متنها 124 سائحا، وهي أول رحلة تصل من  المجر، وذلك عقب قرار فتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.


واستقبلت ادارة مطار الغردقة الدولي ركاب الطائرة بالورود والهدايا التذكارية عقب وصولهم أرض المطار فيما تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع ركاب الطائرة عقب وصولهم وحتى خروجهم من المطار.


وأكدت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة على الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في المطارات المصرية، علي رأسها قياس درجة الحرارة من خلال الكاميرات الحرارية والالتزام  بالعلامات الارشادية بصالات الوصول وكذلك الحفاظ علي التباعد الاجتماعي والزامهم بارتداء الكمامات، إلي جانب تعقيم الركاب والحاقائب بمواد التعقيم في أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.


من جانبه اكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة ، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة، شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.


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على متنها 124 سائحا.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من المجر
على متنها 124 سائحا.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من المجر
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