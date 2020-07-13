AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يشترط الإطالة بعد القيام من الركوع في الصلاة.. عالم أزهري يجيب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:35 ص
الصلاة
الصلاة
Advertisements
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن وقوف الإنسان للصلاة هو وقوف بين يدي الله عز وجل، وعليه أن يقرأ القرآن بترتيل ويركع ركوعا بتواضع حتى يطمئن راكعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا، وهكذا بين الركوع والسجود وبين السجدتين يجب أن يطمئن وتستوي أعضاؤه ثم يشرع في الركوع أو السجود.



وأجاب الأطرش لـ"صدى البلد"، عن سؤال هل تجوز الإطالة في الوقوف بعد القيام من الركوع كما يفعل البعض؟ قائلا إن الإطالة في الوقوف بعد الركوع مخالفة للشرع بل يجب على المصلى أن يقف بعد القيام من الركوع حتى تستوى أعضاؤه تماما أو الوقوف بمقدار تسبيحتين ثم ينزل للسجود.


وتابع الإطالة في الوقوف بعد الركوع ربما توحي للناس بأن هذا الشخص ليس في صلاة.


دعاء بعد القيام من الركوع تتسابق الملائكة أيهما يكتبه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عن رفاعة بن رافع الزُّرَقِيِّ رضي الله عنه قال: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "مَنِ المُتَكَلِّمُ آنِفًا؟" قَالَ: أَنَا، قَالَ: "رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ".


وأضاف جمعة قائلا: هذا الدعاء لم يرد أن النبي قاله في الصلاة ولكنه عندما سمعه صلى الله عليه وسلم وعرف فضله أثنى عليه كثيرا، ومن هنا هناك بعض الزيادة في الذكر والدعاء لا يشترط أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لها فضل عظيم عند الله.


حكم النظر إلى الأعلى بعد القيام من الركوع

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن النظر إلى الأعلى بعد القيام من الركوع مكروهٌ شرعًا.

وأضاف «عاشور»، في فتوى له، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النظر للأعلى بعد القيام من الركوع، مستشهدًا بالحديث الشريف بما رواه البخاري (750) عن أَنَس بْن مَالِكٍ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قال «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ».


وأوضح مستشار المفتي، أنه ينبغى على المسلم أن ينظر أثناء الصلاة إلى موضع سجوده، لأنه أدعى إلى الخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تجزئ تسبيحة واحدة في السجود أو الركوع .. عالم أزهري يجيب

5 أمور تمنعك من الخشوع في الصلاة.. احذر منها

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها

لماذا نصلي صلاتي الخسوف والكسوف ؟.. سبب لا يعرفه كثيرون

كيفية الصلاة على الكرسي للحامل والمريض .. 8 خطوات يجب معرفتها

ترشيحاتنا

وصول طائرة تركية جديدة لمصراتة تقل 126 من المرتزقة السوريين

مصطفى ضحية جديدة للطائرات الورق.. سقط من الطابق السابع في أوسيم.. صورة

يمكن أن تنقذ حياتك.. علامات التحذير قبل السكتة الدماغية لا تتجاهلها

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

فيروس كورونا يظل في الهواء لهذه المدة.. تفاصيل

للعمل بالخط الثالث للمترو..وزير النقل يعلن وصول ثاني قطارات صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا

AdvertisementS

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

ملحمة بطب قصر العيني.. استخراج سكين كامل من داخل جمجمة مريض

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

سنها لا تسمح بتمثيل الجريمة| تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا

الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت .. طريقة صحية لـ قلي البطاطس المحمرة

بسبب السعال والكمامة.. القبض على زوجين بمركز تسوق في أمريكا

رد فعل غير متوقع لزوج بعد وفاة شريكة حياته المصابة بالخرف.. تفاصيل