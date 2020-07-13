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رئيس الباطنة بطب عين شمس يوجه رسالة مهمة لكبار السن.. ويكشف معلومات مبشرة عن كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:48 م
كبار السن وفيروس
كبار السن وفيروس كورونا
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الانخفاض الملحوظ في اعداد الاصابة بكورونا في مصر خلال الأيام الماضية هو محصلة الإجراءات التي اتبعتها الدولة للوقاية من الإصابة بالمرض بجانب التزام المواطنين بأساليب الوقاية المفروضة في البلاد.

وتابع أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن أغلب الوفيات هم لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، مشددًا على ضرورة توجه هذه الفئات لعمل التحاليل المبكرة لاكتشاف المرض وسرعة الحصول على الرعاية اللازمة وهو بمثابة حرص الزائد ومحاولة للوقاية.

 وأشار إلى أن هناك تحورات جوهرية حدثت للفيروس حتى وقتنا الحالي وهو ما ساهم في زيادة نسب الشفاء وقلة أعداد الإصابة مع وجود مزيد من الاستعدادات لمواجهته وهناك عدة لقاحات في طريقها للظهور.

واوضح انه يجب التخلص من كلمة بروتوكولات في علاج فيروس كورونا، وهذا لان العلاج الذي يأخذه مصاب فيروس كورونا يكون وفقا لحالته وما اذا كان لديه امراض مصاحبة للفيروس وما غير ذلك، لذلك لا يوجد بروتوكول محدد بعينه لكل الحالات، وان كل ما في الامر هو ارشادات علاجية ليس الا.

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