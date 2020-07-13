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أخبار العالم

رئيس الجزائر: نحن ومصر وتونس المعنيون بمساعدة ليبيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأثنين، إن بلاده ومصر وتونس هم  أكثر المعنيين بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق السلام.

وأضاف تبون في تصريحات نقلتها قناة "النهار" الجزائرية: "ندعم كل الخطوات لوقف إطلاق النار لكن وقف إطلاق النار ليس إلا بداية للحل". 

وأوضح تبون أن "تقديم المساعدة إلى ليبيا واجبنا.. ولو أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية".

وتابع "الخيار العسكري ليس حلا.. نحن نعمل بجدية لتهدئة الوضع في هذا البلد.. الجزائر مستعدة لاستضافة محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة".

واستطرد "الليبيون يريدون السلام، وجميع الحلول التي تم تنفيذها منذ 2011 فشلت.. يجب علينا العمل على خارطة طريق جديدة تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".



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