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أخبار العالم

صفعة لـ الغنوشي.. الرئيس التونسي يرفض أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:14 م
الغنوشي وقيس سعيد
الغنوشي وقيس سعيد
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، رفضه أي مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة.

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، قال قيس إن رئيس الوزراء يمتلك كامل الصلاحيات، ما لم يستقل أو توجه ضده لائحة لوم، لافتا إلى أن تلك الحالتين يمكن منهما أن يقوم بمشاورات.

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يأتي ذلك ردا على طلب حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان تكليف رئيسها، راشد الغنوشي الذي يرأس مجلس النواب بإجراء مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف سعيد خلال لقائه رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: "ألتزم بما التزمت به أمام الله وأمام الشعب وأمام نفسي ولن أحيد قيد أنملة عن ما التزمت به".

وأكد أنه لن يقبل أي مشاورات على الإطلاق مادام الوضع القانوني على حاله، مشيرا إلى أن النص الدستوري الحالي لا يتيح في أي فصل منه إجراء مشاورات حول رئيس الحكومة المقبل.

وشدد على أنه لن يقبل أي ابتزاز ولا مساومة ولا العمل في الغرف المغلقة ولا المناورات، موضحا أن ما قاله حول صلاحيات رئيس الحكومة هو ما "يقوله للجميع"، مختتما حديثه بجملة "وليسجل التاريخ أنني لن أتراجع".
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