شاهد آخر ظهور لـ ميدو من كواليس تصوير برنامجه الجديد

نشر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي الأسبق، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".









وظهر في الصورة، ميدو من خلال تصوير احد حلقات برنامجه الجديد "اوضة اللبس" عبر شاشة قناة النهار.









وعلق علي الصورة قائلا: انتظروني الليلة ١١ م على شاشة النهار من معقل الزمالكاوية ١٠٠ عقبه.

















تفاعل جمهوره على الصورة وجاءت تعليقاتهم كالاتى:





العالمي





ابن الزمالك اللي مشرفنا





نجم النجوم





اسطورة الزمالك العالمية









وكان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو يوم، الإثنين الماضي في برنامجه الجديد.









كما استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يوم الثلاثاء، وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو الأربعاء الماضي.