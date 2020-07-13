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أخبار العالم

قطر تسجل 418 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ 104 آلاف

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:09 م
قطر تسجل 418 إصابة
قطر تسجل 418 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت قطر اليوم، الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، سجلت وزارة الصحة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 104016 حالة.

وأضافت الصحة القطرية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 149وفاة، منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وأوضحت الوزارة القطرية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 100627 حالة، بعد شفاء 884 حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
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