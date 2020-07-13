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وزير المالية: تخريد أي تاكسي وميكروباص يزيد عمرها على 20 عاما

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:13 م
وزير المالية
وزير المالية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم دعم أصحاب سيارات التاكسي والميكروباص للتحويل من البنزين للغاز، موضحا أن السيارات التي ستعمل في الغاز سوف توفر مقدار 50% من المال لمالك السيارة. 

وأكد وزير المالية، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديمه «أحمد موسى»، أن استخدام السيارات التي تعمل بالغاز سوف يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، موضحا أنه سيتم تخريد أي تاكسي وميكروباص يزيد عمره على 20 عاما.

وأشار وزير المالية، أنه سيتم تشكل لجنة من عدد من الوزراء يعملون على التخطيط لمشروع تحويل السيارات إلى غاز.

وأضاف وزير المالية، أن هناك عددا من المؤسسات ستشارك في منظمة تحويل السيارات. 

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