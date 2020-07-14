أهم أخبار التوك شو.. وزير الخارجية يعلن فشل مفاوضات سد النهضة.. والمالية تكشف تفاصيل تحويل سيارتك لغاز بالتقسيط

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير الآتي..













روى محمد سليمان، والد الطفل المتوفى بعدما سقط من أعلى سطح المنزل بسبب طائرة ورقية، قصة وفاة ابنه، موضحا أنه بعد فترة استمرت أربع أشهر من الحفاظ على نجله المتوفى وعدم إخراجه من المنزل بسبب جائحة كورونا، طلب ابنه منه الخروج للعب من أصدقائه... المزيد













قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي على استعداد كامل للتصدي لأي تحرك معادٍ تجاه سرت والجفرة، موضحا أن كل الاتفاقات التي وُقعت بين السراج وأردوغان غير قانونية، ولا تمثل الشعب الليبي .. المزيد









أكد الإعلامي تامر أمين أنه مطلع على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ملايين المصريين لمتابعة القضايا وردود الفعل.





وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار لقد شاهدت فيديو وابتسمت وكنت على حالة من السعادة بسبب هذا الفيديو... المزيد













قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن هناك حالة تنسيق كاملة مع وزارة السياحة والقطاعات المعنية من قبل أزمة فيروس كورونا.





وأضاف محمد منار في تصريحات تليفزيونة على قناة " أكسترا نيوز"، :" مع تولي المنصب زرت شرم الشيخ وعقدت اجتماعا مع المستثمرين بدعوة من وزير السياحة"... المزيد













قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن الطريق ليس مسدودا في مسار المفاوضات مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.





وأضاف الدكتور محمود أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن المفاوضات الدولية في جميع الأحيان تأخذ وقتا طويلا ولا يجب أن نقلق من ذلك. .. المزيد









قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مفاوضات سد النهضة لم نصل فيها إلى الغاية المأمولة، موضحا أننا نتقدم بتقرير نهائي عن جولة المفاوضات إلى رئيس الاتحاد الأفريقي .. المزيد









قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا البلد الغازية المحتلة تهدد الجيش الليبي الذي يدافع عن بلده؛ إما الانسحاب أو الهجوم عليه؛ مستنكرا تصريحات أردوغان أنه ليس له أطماع في ليبيا.





وأكد خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تركيا تسعى للسيطرة على الأراضي الليبية والتنقيب عن الغاز الليبي؛ منوها أن كل الاتفاقيات بين السراج والديكتاتور أردوغان غير قانونية. .. المزيد









كشفت هدى ضحية نشر زوجها صورها عارية، أن زوجها كان يقوم بتسجيل خلافاتهما ومشاكلهما وإرسال التسجيلات إلى أهله.





وأضافت "هدى"، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، على قناة "المحور"، أنها اضطرت لطلب الطلاق من زوجها بعد اكتشافها تعاطيه للمخدرات وعدم وجود عمل خاص به يحصل منه علي قوت يومه، وحينها فوجئت برفضه وهجوم أهله عليها واتهامها بالخيانة .. المزيد









قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن النساء كانت ضحية المفخخات والتفجيرات التي نفذتها الميليشيات.





واستعرض أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم، مشاهد جريمة ارتكبتها الميليشيات في أجدابيا. .. المزيد





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بها العديد من المبادرات لتحويل السيارات البنزين إلى الغاز ومنها تحويل الميكروباص والتاكسي ومبادرة التاكسي ليست جديدة في مصر.



