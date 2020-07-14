نشرة الفن | العثور على جثة نجمة هوليوود.. انتحار ممثل شاب.. القبض على المتحرشين بـ هنا الزاهد

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بطريقة غير مباشرة على تصريحات المنتج محمد وزيري (مدير أعمالها السابق)، التي قال فيها إنه كان متزوجًا منها قبل 3 سنوات، وتعيش معه في نفس المنزل.

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعد يومين من قيام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له عبر ستوري انستجرام، وهو يُقبل زوجته داخل سيارة، ما جدد حالة الجدل على السوشيال ميديا.







