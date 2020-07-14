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فن

نشرة الفن | العثور على جثة نجمة هوليوود.. انتحار ممثل شاب.. القبض على المتحرشين بـ هنا الزاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:58 ص
نشرة الفن
نشرة الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن العثور على جثة الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا، المختفية منذ غرقها الأربعاء الماضي في بحيرة بيرو بضواحي كاليفورنيا. 


كشفت تقارير إخبارية هندية، عن انتحار الممثل الهندي الشاب سوشيل جودا - 30 عاما بمنزله في مسقط رأسه بمنطقة مانديا التابعة لولاية كارناتاكا. 


تعرضت الفنانة هنا الزاهد , منذ عدة أيام لحالة تحرش من قبل  أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها , وقد ثبتت حالة بتصويرها للواقعة ونشرها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى. 


ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بطريقة غير مباشرة على تصريحات المنتج محمد وزيري (مدير أعمالها السابق)، التي قال فيها إنه كان متزوجًا منها قبل 3 سنوات، وتعيش معه في نفس المنزل. 


حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعد يومين من قيام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له عبر ستوري انستجرام، وهو يُقبل زوجته داخل سيارة، ما جدد حالة الجدل على السوشيال ميديا. 


كثيرًا ما تبهر الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها على انستجرام، بإطلالاتها وجمالها ورشاقتها، فكان لها رد فعل مفاجئ بسؤالها عن هذه الجزئية، في سؤال كان نصه: «حاسة بجمالك وشايفة ان جمالك يعقد ويسببلك مشاكل مع زميلاتك؟؟». 


كشفت تقارير إخبارية هندية، اليوم الإثنين، عن تطورات الحالة الصحية لـ النجم العالمي أميتاب باتشان، وابنه الفنان أبهيشيك، بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا، واحتجازهما في أحد مستشفيات العزل في الهند، بجناح خاص لكل منهما. 

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