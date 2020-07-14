عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

اقرأ أيضا |









وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات التعليم : لا علاقة لكل الصور المتداولة بالامتحان الاصلي المقرر توزيعه اليوم ، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحان هذا العام، ولا يوجد تسريب لأي من امتحانات اللغة الاجنبية الثانية التي سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم.





ومن جانبها أهابت وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الأنباء التي تم تداولها عبر فيس بوك قبل كل امتحان ، والتي من شأنها إثارة البلبلة.









اقرأ أيضا | التعليم: تعويض طلاب الثانوية العامة بوقت إضافي في حالة تأخر توزيع الامتحان





