عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيا لـ تسريب امتحان اللغة الفرنسية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة في تمام العاشرة صباحا.
وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات التعليم : لا علاقة لكل الصور المتداولة بالامتحان الاصلي المقرر توزيعه اليوم ، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحان هذا العام، ولا يوجد تسريب لأي من امتحانات اللغة الاجنبية الثانية التي سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم.
ومن جانبها أهابت وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الأنباء التي تم تداولها عبر فيس بوك قبل كل امتحان ، والتي من شأنها إثارة البلبلة.
جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية
وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في اي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية
ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا