AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:48 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيا لـ تسريب امتحان اللغة الفرنسية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة في تمام العاشرة صباحا.

اقرأ أيضا | 


وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات التعليم : لا علاقة لكل الصور المتداولة بالامتحان الاصلي المقرر توزيعه اليوم ، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحان هذا العام، ولا يوجد تسريب لأي من امتحانات اللغة الاجنبية الثانية التي سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم.

ومن جانبها أهابت وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الأنباء التي تم تداولها عبر فيس بوك قبل كل امتحان ، والتي من شأنها إثارة البلبلة.



جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية

وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في اي من اللغات الاختيارية التالية : الانجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الصينية

ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا.. تفاصيل

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

بعد تداوله عبر فيس بوك.. التعليم توضح حقيقة فيديو لجنة جرجا الثانوية بسوهاج

طلاب الثانوية العامة عن امتحان الإنجليزى: واجهنا بعض الجزئيات الصعبة

التعليم تنفي تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. وتحذر من الانسياق وراء صفحات الغش

التعليم تنفي تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة .. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 801 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-7-2020

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

الأمم المتحدة تحذر من موجات لفيروسات أكثر شراسة

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 14-7-2020

بعد مرور 4 أيام.. أين وصلت كارثة غرق المصطافين بشاطئ النخيل؟

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير

كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان