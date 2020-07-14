بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة

بدأ، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة في أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.









وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.









ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.







