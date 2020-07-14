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تعليم

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:18 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
بدأ، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة في أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.


ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.


وقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 
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