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فن

سمية الخشاب تتألق بإطلالة ساحرة على انستجرام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:44 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران


نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سمية الخشاب، بإطلالة ساحرة مرتدية توب أنيق باللون الأسود، كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب في الماكياج على الألوان الهادئة، التى تبرز جمال ملامحها.


يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.


الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.


وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

سمية الخشاب تتألق بإطلالة ساحرة على انستجرام
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