غياب صلاح.. تريزيجيه يتصدر التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 بـ الدوري الإنجليزي





وشهدت التشكيلة المثالية تواجد محمود حسن تريزيجيه، بينما غاب مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وقاد تريزيجيه أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بثنائية نظيفة، حيث سجل هدفي المباراة، لينعش آمال فريق في البقاء في البريمرليج الموسم المقبل.





وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي كالتالي:





حراسة المرمى: نيك بوب " بيرنلي"





خط الدفاع: سالكويرو " بورنموث " - داوسون " واتفورد - - جاك أكونيول " شيفيلد" - فريدريسك " وست هام".





خط الوسط: تريزيجيه " أستون فيلا" - بيرنادو سيلفا " مانشستر سيتي" - روبن نيفيز " وولفرهامبتون" - رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي".





الهجوم: ميشيل أنطونيو " وست هام" جابرييل خيسوس " مانشستر سيتي".

تصدر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون التشكيلة المثالية للجولة الـ 35 بمسابقة الدوري الإنجليزي، وفقا لموقع هوسكورد لإحصائيات كرة القدم.