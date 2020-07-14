وزارة التموين تطلق تطبيق لتوفير خدماتها إلكترونيا للمواطن

وأضاف "عشماوى" خلال لقاء خاص ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن جزء من تلك الخدمات سيتم تقديمه من خلال البوابة الحكومية أو المنصة الحكومية إلكترونيا، والجزء الآخر سيتم من خلال بوابة الوزارة، تسهيلا للإجراءات.

وأشار إلى ان التحول الرقمي عبارة عن تقديم الخدمة عبر منصات خاصة بالوزارة أو للحكومة، تيسيرا للإجراءات وفصل مقدم الخدمة عن متلقى الخدمة، لافتا إلى أنه يعتبر تطبيق يساعد ويسهل الإجراءات للمواطنين، حيث انه متعلق بجزء التموين او بطاقة الدعم والتجارة الداخلية مثل البطاقة التموينية مثل السلع والخبز أو وجود شكوى وتقدم بشكوى للتطبيق أو بدل تالف أو عمل اى إجراء على بطاقة التموين، وإجراء خدمات خاصة بالسجل التجارى وعمل بطاقة عدم الالتماس من خلاله.





كما أعلن عن وجود تطبيق جديد لحجز للحجز إلكترونيا لاى مكتب للتسجيل او العلامات التجارية بحيث يذهب المواطن هناك للتسجيل فقط والحفاظ على التباعد وعدم التباعد والانتظار، ويطلق عليه الحجز الإلكتروني للخدمة.





وأكد أنه حتى خلال أزمة كورونا لم يكن هناك اى مشكلة تتعلق بوجود نقص فى الغذاء، مشيرا إلى أنه فى عام 2014 كان احتياطي السلع يصل إلى شهر فقط، بينما لديها احتياطي آمن فى المتوسط يكفى احتياجات البلاد لمدة أربع شهور.