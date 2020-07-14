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أخبار العالم

بدون إذن وخروجية.. الكويت تسمح للمعلمين بالسفر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:14 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم في الكويت
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محمود نوفل

كشف مسؤولون في مطار الكويت اليوم عدم السماح بسفر المعلمين من دون وجود كتاب إذن وخروجية من وزارة التربية.

وفق ما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية فأن عددا من المعلمين وعند إجراءات تقديم جوازات سفرهم في المطار فوجئوا بطلب الموظف بضرورة أن يكون لدى المعلم كتاب إذن وخروجية من وزارة التربية للسفر، كما كان يعمل به قبل أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه طلب من المعلمين مراجعة مناطقهم التعليمية لإحضار الخروجية.

وبيًنت الصحيفة ان المعلمين قاموا بمراجعة مناطقهم التعليمية للحصول على الخروجية، مبينة أنه تم رفض طلباتهم لحاجة الوزارة لهم، لاسيما انه لم يصدر قرار بإنهاء العام الدراسي حتى الآن.

واشارت الى ان المعلمين تعرضوا لخسائر مادية لعدم استرجاع مبالغ تذاكر السفر من قبل مكاتب الطيران، لافتة الى ان الكثيرين منهم لا يعملون في المرحلة الثانوية إنما في بقية المراحل التي ستعود للدراسة حسب خطة وزارة التربية في أكتوبر المقبل.
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