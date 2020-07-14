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مرأة

بإطلالة صيفية.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها بصورة مع أختها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:53 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة صيفية ساحرة.

وارتدت ديميت اوزديمير فستانا باللون الأصفر والبني بأكمام طويلة مكشوف من منطقة البطن بقصة مختلفة، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا عبر اكتافه بشكل انسابي وناعم، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ديميت اوزديمير بماكياج، اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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