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محلل ليبي: اتصال ترامب وأردوغان لوضع اللمسات الأخيرة لمعركة سرت والجفرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، عن أن الاتصال الهاتفي الذي تم منذ قليل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لوضع اللمسات الأخيرة للهجوم.

وأضاف الفيتوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الديكتاتور اردوغان هو المنفذ السياسي للسياسات الأمريكية في ليبيا.

وقال أن أردوغان يعرف جيدا ان تراجعه عن التدخل في ليبيا يتسبب له أزمة في الدخل التركي.

وتابع المحلل السياسي الليبي، أن ما يحدث في ليبيا مواجهة بين الجندي الليبي والمرتزق التابع لاردوغان، مؤكدا أن المعركة القادمة بين الجيش الليبي ومرتزقة أردوغان في سرت والجفرة ستكون فاصلة ستحدد مصير ليبيا لعشرات السنوات.

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