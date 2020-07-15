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فن

رغم اعترافات زوجته بخيانته.. ويل سميث يصطحبها إلى منتجع فاخر في جزر البهاما

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:50 م
ويل سميث وزوجته
ويل سميث وزوجته
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
حالة من الجدل الواسع اثارتها زوجة النجم العالمى ويل سميث وذلك بعد اعترافها بخيانى زوجها وهو الامر الذى كان حديث الراى العام فى الايام الماضية. 
وبرغم من هذه الضجة الكبرى إلا أن ويل سيمث قرر أن يصطحب زوجته الى منتجع فاخر فى جزر البهاما. 

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وبدأت القصة بخبر صادم لجماهير الفنان الأمريكي ويل سميث حينما اعترفت نجمة هوليوود وزوجته بخيانتها له على الهواء مباشرة خلال لقائهما على شاشة التليفزيون الأمريكي أثناء تقديم إحدى حلقات برنامجها Red Table Talk أو "حديث المائدة الحمراء" ، وأنها كانت على علاقة مع مغني الراب الشهير أوجست ألسينا .

وقدمت جادا بينكيت اعترافها لزوجها ويل سميث على طبق من الذهب، حيث قالت له انها بالفعل خانته ولكن خلال فترة انفصالهما، مؤكدة على أنهما كانا منفصلين تماما في تلك الفترة التي كانت على علاقة بها بألسينا، وطلب منها سميث متابعة حديثها قائلا "ارتباط، علاقة؟"، وأجابت قائلة " شعرت بالكثير من الألم في هذه الفترة وكنت محطمة للغاية".

وجاءت كلمات جادا: "انزعجت كثيرا من بعض الأخبار المتداولة التى تفيد بأن ويل أعطاني الأذن للدخول فى تلك العلاقة، فهذا الأمر يخصني وحدي فى ذلك الوقت – في إشارة منها إلى وقت الانفصال عن زوجها -  كما بررت بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود مجددا إلى زوجها سميث.

وأشارت جادا البالغة من العمر 48 عامًا، أن علاقتها مع أوجست انتهت تماما، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات.

ومن ناحية اخرى، قال سميث إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".

جدير أن ويل وجادا التقيا أول مرة في عام 1994 وتطورت علاقتهما إلى علاقة رومانسية، على الرغم من أنه كان ما زال متزوجًا في ذلك الوقت من شيري فليتشر، وبعد انفصال ويل وشيري في نفس العام، أصبحت علاقته بجادا رسمية حيث أعلنا زواجهما عام 1997.

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