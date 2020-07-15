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أخبار العالم

السعودية تصنف كيانات وأسماء على لائحة الإرهاب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تصنيف 6 شركات بارزة ضمن قوائم الإرهاب، وذلك عقب تقديم دعم إلى تنظيم داعش الإرهابي. 

وقال البيان الصادر من المملكة: 

"صنف المملكة العربية السعودية - بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب - ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم داعش، وهي (شركة الهرم للصرافة, وشركة تواصل, وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، و مديرها /سعيد حبيب أحمد خان)، حيث لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دورًا حيويًا في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا". 

وأضافت: "(عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي)، اسمًا بارزًا في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017م, وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.". 

وتابعت: "أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م, نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فردًا وكيانًا إرهابيًا عبر العالم, حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش, والمنتمين له, وتنظيم القاعدة, والحرس الثوري الإيراني, وحزب الله اللبناني, وطالبان". 

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