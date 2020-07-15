بعد 10 أيام من شفائه .. مسن يصاب بكورونا مرتين





وبعد خروج المسن وعودته لحياته الطبيعية ، عاد مرة أخرى للمستشفى بعد ظهور أعراض الفيروس التاجي عليه مرة أخرى بعد 10 أيام فقط من خروجه المرة الأولى .





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وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فإن التحاليل والفحوصات الخاصة بالمسن قبل خروجه من المستشفى كانت سلبية بعد إعادتها مرتين، ما يعني شفائه من الفيروس ، لكنه عاد مرة أخرى بعد 10 أيام فقط .





وبدأ الأطباء في محاولة معرفة مدة حصانة الجسم ضد الفيروس التاجي التي يبدو أنها قصيرة الأجل، واحتمالية إصابة شخص مرتين بالفيروس مثل نزلات البرد و الأنفلونزا .





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لا تنتج الفيروسات التاجية الأخرى التي تسبب نزلات البرد مناعة دائمة ويمكن للناس التقاطها عدة مرات ، وقد ينطبق الشيء نفسه على Covid-19.



