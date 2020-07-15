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مرأة

بعد 10 أيام من شفائه .. مسن يصاب بكورونا مرتين

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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رشا عوني
في واقعة غريبة لرجل مسن يبلغ من العمر 82 سنة، أصيب بـ فيروس كورونا ، استطاع الصمود أمام الفيروس والتعافي منه بعد أن قضى 4 أسابيع في العناية المركزة في مستشفى ماساتشوستس العام في بريطانيا.

وبعد خروج المسن وعودته لحياته الطبيعية ، عاد مرة أخرى للمستشفى بعد ظهور أعراض الفيروس التاجي عليه مرة أخرى بعد 10 أيام فقط من خروجه المرة الأولى . 

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وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فإن التحاليل والفحوصات الخاصة بالمسن قبل خروجه من المستشفى كانت سلبية بعد إعادتها مرتين،  ما يعني شفائه من الفيروس ، لكنه عاد مرة أخرى بعد 10 أيام فقط . 

وبدأ الأطباء في محاولة معرفة مدة حصانة الجسم ضد الفيروس التاجي التي يبدو أنها قصيرة الأجل،  واحتمالية إصابة شخص مرتين بالفيروس مثل نزلات البرد و الأنفلونزا . 

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لا تنتج الفيروسات التاجية الأخرى التي تسبب نزلات البرد مناعة دائمة ويمكن للناس التقاطها عدة مرات ، وقد ينطبق الشيء نفسه على Covid-19.  

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